سفر للعلاج في الخارج ومعاناة مع السرطان..تطورات الوضع الصحي للنجوم ومنهم ياسمين عبدالعزيز وإيمان الحصري

يمر العديد من النجوم والمشاهير بأزمات صحية خلال الفترة الماضية من بينهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي بدأت رحلة علاجها في سويسرا خلال شهر أغسطس الماضي، بينما تستعد الإعلامية المصرية إيمان الحصري لمرحلة جديدة من العلاج، في وقت كشفت الإعلامية أسماء مصطفى عن تطورات وضعها الصحي بعد إعلان إصابتها بالسرطان.

إيمان الحصري تخضع لعملية جراحية خارج مصر

الإعلامية لميس الحديدي كشفت في برنامج "كلمة أخيرة" المعروض على قناة "ON" عن تفاصيل الوضع الصحي للإعلامية المصرية إيمان الحصري، حيث أكدت أن الأخيرة سوف تسافر لخارج من أجل الخضوع لعملية جراحية وذلك على إثر العملية الجراحية التي خضعت لها في شهر مارس الماضي وتسبب خطأ طبي في إصابتها بمضاعفات ونقلت إلى العناية المركزة، وأكدت لميس الحديدي أن إيمان الحصري قررت كذلك تقديم بلاغ ضد الطبيب المتسبب في المضاعفات التي تعرضت لها.

فقالت الإعلامية المصرية: "إيمان الحصري سوف تسافر إلى الخارج من أجل الخضوع لعملية جراحية نتمنى لها كل السلامة، كما أنها تقدمت ببلاغ رسمي ضد الطبيب الذي تسبب في كل ما حدث لها من مضاعفات وكوارث صحية".

تطورات الوضع الصحي للفنانة ياسمين عبدالعزيز

لميس الحديدي تحدثت كذلك عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز وأكدت أنها تشهد تحسنا بطيئا، وأنها تتواصل بشكل مستمر معها وكذلك زوجها الفنان أحمد العوضي، كما طلبت لميس الحديدي التوقف عن الشائعات حول انفصال كل من النجمين وطالبت بأهمية مساندتهما في هذه الظروف الصعبة.

فقالت لميس الحديدي: "ياسمين عبدالعزيز على تواصل معها وزوجها أحمد العوضي الذي يتواجد الآن معها في سويسرا، ويجب التوقف عن شائعات الانفصال التي تطارد الثنائي، ودعمهما، ياسمين عبدالعزيز قد خضعت أيضا لعملية جراحية وحالتها ليست حرجة كما تردد بل تشهد تحسن تدريجي ولكن ببطء، وزوجها أحمد العوضي بجوارها ومساند لها بشكل دائم".

أسماء مصطفى تكشف معاناتها مع السرطان وتوجه رسالة لمحبيها

أسماء مصطفى وجهت رسالة لجميع من قدم لها التهاني بمناسبة عيد ميلادها والذي يأتي في مرحلة علاجها من مرض السرطان، وأكدت الإعلامية المصرية أن جميع الرسائل التي وصلت إليها ساهمت في رفع حالتها المعنوية في مواجهة المرض، حيث أكدت أنها لم تكن تهتم بالاحتفال بعيد ميلادها خصوصا أنها تعيش حالة من المعاناة بسبب السرطان، كما قدمت اعتذارها لكل من تواصل معها ولم ترد عليه بسبب حالتها الصحية.

فقالت أسماء مصطفى: "أنا بجد مهما قولت مش عارفة اشكركم ازاي لكل الناس الحلوة الجميلة اللى حواليا أنا فعليا كنت مليش نفس حتى افتكر عيد ميلادى ولا كنت حتى قادرة ابتسم بسبب المعاناة اللي أنا فيها ربنا يكفيكم شرها بس لما شفت الرسايل الجميلة والمعايدات والدعوات لاقتينى فرحت أقوى وحسيت بنعمة الحب وجبر الخاطر حقيقى اسعدتوني وهونتوا عليه الوقت اللي بمر بيه".

وأضافت: "شكرا لكل اللي أفتكرنى وبعتلى وأهتم وطبعا دعواتكم ربنا يتقبلها اللي بتكون أكثر حاجة محتاجة ليها واعذروني لتقصيرى فى الرد والله غصب عنى ربنا يكفيكم شر المرض اللعين وكل الأمراض ويشفى كل مريض ويفرحكم زى ما فرحتوني".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وإيمان الحصري، واسماء مصطفى على "انستجرام".