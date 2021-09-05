الإعلامية السعودية ريم النجم تنضم لفريق عمل "أمينة حاف 2" وتكشف تفاصيل عن دورها..بالفيديو

ريم النجم حلت ضيفة على برنامج "MBC في أسبوع" المعروض على قناة MBC، وكشفت الإعلامية والفنانة السعودية عن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "أمينة حاف" للنجمة إلهام الفضالة والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

ريم النجم تكشف عن دورها في مسلسل "أمينة حاف 2"

ريم النجم أكدت في تصريحات لبرنامج "MBC في أسبوع" مشاركتها في بطولة مسلسل "أمينة حاف 2"، كما كشفت معلومات عن الدور الذي سوف تقدمه في المسلسل، حيث تقدم دور إحدى الزوجات الأربعة في العمل ورفضت الإعلامية والفنانة السعودية أن تكشف أي تفاصيل أخرى عن المسلسل فقالت ريم النجم: "لقد وقعت عقد للمشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل (أمينة حاف) المقرر عرضه في رمضان القادم بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول والذي تمنيت أن أشارك فيه، أما عن دوري في الجزء الثاني فسوف أطل كإحدى الزوجات الأربعة، ولن استطاع أن أكشف عن أي تفاصيل فيما يخص الدور أكثر من ذلك".

ريم النجم تقرر الاستقرار في المملكة العربية السعودية

ريم النجم كشفت كذلك عن تفكيرها للعودة والاستقرار في المملكة العربية السعودية بعد فترة من العمل والإقامة في الكويت، وكشفت كذلك عن سبب عدم عودتها للمملكة في السنوات الماضية فقالت ريم: "والدتي كويتية وتزوجت ابن خالي في الكويت ورغم انفصالي عنه فضلت أن استمر مع أبنائي بالإضافة لعملي هنا في الكويت، لذلك كان من الصعب أن أعود إلى السعودية بسبب هذه الظروف، لكن بدأت أفكر في العودة للممكلة وتحديدا بعدما كبر أبنائي، لأن الغربة ليست غربة وطن بل غربة أهل، والكويت يظل بلدي الثاني".

آخر الأعمال التي قدمتها ريم النجم

ريم النجم قدمت العديد من البرامج الحوارية خلال سنوات عملها في الكويت ومن أبرز البرامج التي قدمتها "سراي" في العام الماضي، كما قدمت كذلك كل من برنامج " الراي عشر إلا عشر " و"رايكم شباب"، كما شاركت ريم النجم في أكثر من عمل درامي كان آخرهم مسلسل "سبع أبواب" مع كل من الفنان سعد الفرج، وهيفاء عادل، وجاسم النبهان، وأسمهان توفيق، وإبراهيم الحربي، جمال الردهان، والعمل من تأليف عبدالمحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه، كما أنها شاركت كذلك في الفيلم الكويتي " عودة من 2038" الذي تم إنتاجه عام 2018.

الصور مأخوذة من حساب الإعلامية ريم النجم وإلهام الفضالة على "انستجرام" والفيديو المرفق.