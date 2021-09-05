10 صور لنانسي عجرم مع زوجها وبناتها في زفاف شقيقها.. شاهدوا المرح والسعادة

نانسي عجرم واصلت احتفالاتها بزفاف شقيقها نبيل عجرم، ونشرت عدة صور على حسابها بانستقرام، كشفت به عن لقطات جديدة من حفل زفاف شقيقها، وقدمت له التهنئة على زواجه وخطفت الأنظار برفقة أسرتها في الحفل.

نانسي عجرم تحتفل بزفاف شقيقها مع أسرتها

ونشرت الفنانة نانسي عجرم عدة صور على حسابها بانستقرام، من حفل زفاف شقيقها نبيل عجرم، ووجهت له التهنئة على زواجه وقالت في تعليقها على الصور:"أحبكما.. مبروك"، وعبرت عن سعادتها لزواج شقيقها، وكشفت عدة لقطات جديدة من حفل الزفاف، ونشرت صور لها مع بناتها في حفل الزفاف، وخطفوا الانظار بمرحهم وسعادتهم في حفل الزفاف، وكذلك نشرت عدة صور عائلية ولقطات لها مع زوجها فادي الهاشم.

نانسي عجرم تكشف لقطات جديدة من حفل زفاف شقيقها

ونشر أيضاً نبيل عجرم، شقيق نانسي عجرم، فيديو من حفل زفافه ظهرت به نانسي عجرم وهي تغني أغنيتها الجديدة "سلامات"، وتداول الجمهور مؤخراً العديد من الفيديوهات من حفل الزفاف، حيث أحيت نانسي الحفل بحضور العديد من الأصدقاء والمقربين من أسرة العروسين، وقدمت نانسي عجرم العديد من الأغاني الرومانسية في حفل الزفاف والتي رقص عليها العروسان وكان من بينها أغنية "لون عيونك" و أغنية "سلامات"، وأغنية "حياة" أحدث أغاني ألبومها الجديد الذي طرحته في الأسابيع الماضية.

بنات نانسي عجرم يخطفن الأنظار في حفل زفاف خالهن نبيل عجرم

نانسي عجرم ظهرت أيضا في حفل الزفاف مع بناتها، ورقصت مع ابنتها الصغرى، كما ظهرت نانسي عجرم كذلك وهي ترقص مع عروس شقيقها، وقد ظهر الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية وهو يقوم بتصويرها أثناء غنائها في الحفل ورقصها مع العروسين

وكان نبيل عجرم قد أعلن في الأيام الماضية عن إتمام إجراءات عقد زواجه وظهر في صورة تجمعهما أثناء توقيع عقد الزواج في قبرص، وبعد ذلك عاد العروسان إلى لبنان من أجل إقامة حفل الزفاف هناك، والذي شهد حضور كبير من قبل محبي واصدقاء أسرة العروسين، كما نشر نبيل عجرم أكثر من صورة مع زوجته كشفت عن حجم الرومانسية بينهما والتي خطفت الأنظار.