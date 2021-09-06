بسبب تشبيهه النادي وجماهيريه بالنازية.. “الأهلي” يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إبراهيم عيسى

ابو ظبي - احمد الجزار - اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قرارات رادعة ضد الإعلامي ابراهيم عيسي، علي خلفية هجومه على جماهير الأهلي، ووصفهم بالنازيين.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة قرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد أحد الإعلاميين -في إشارة إلn إبراهيم عيسي- الذي تجاوز كل حدود المهنية والمسئولية، وراح يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن، وشبَّه النادي الأهلي وجماهيره بـ«النازية».

كما قرر المجلس تحويله إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، باعتباره عضوًا عاملًا بالنادي، نظرًا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ الأهلي، مخالفًا بذلك نص المادتين «102 و103» من لائحة النظام الأساسي للنادي.