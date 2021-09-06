“الطبال لازم بنته تكون رقاصة”.. جملة أشعلت النيران في حسن شاكوش وتسببت بإيقافه

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت نقابة المهن الموسيقية مساء أمس الأحد، قرارًا بمنع حسن شاكوش عن الغناء ووقف التصاريح الخاصة به لأجل غير مسمي بعد تحقيقات النقابة.

ورغم أن حسن شاكوش توجه للتحقيق بسبب مشكلته مع رضا البحراوي إلا أن الأخير تم إيقافه شهرين فقط، بينما تم منع الأول نهائيًا لحين الصفح عنه.

وتساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب منع حسن شاكوش نهائيًا، وجاء ذلك بجملة قالها حسن شاكوش مؤخرًا في إحدى حفلاته، عندما قال “الطبال لازم تكون بنته رقاصة”، وهي الجملة التي أشعلت النار بقطاع كبير من الموسيقيين وتقدم عدد كبير من الطبالين بشكوى إلى النقابة يطالبون بإيقاف حسن شاكوش نهائيًا عن العمل بسبب إهانته لهم.

وهذا ما أكده المستشار القانوني للنقابة علاء عامر ، وقال في تصريحات تليفزيونية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على «TeN».

إنه في الفترة الأخيرة حدثت مشادة بين المؤدي حسن شاكوش والبحراوي، تحولت لحركات غير مسؤولة، إذ قام «شاكوش» بارتجال أغنية قال فيها «الطبال لا بد أن تصبح ابنته راقصة» مما تسبب في حالة غضب لدى أفراد شعبة الإيقاع.

بينما قال عازف الإيقاع سعيد أرتسيت في تصريحات صحفية، إن قرار النقابة نهائي، وإن شعبة الإيقاع لن تسمح أبدا برجوع النقابة في قرارها، وذلك حافظا على هويتنا الموسيقية، موضحا بقوله «على جثتي يرجع النقابة تاني».

وأكد أنه على الجميع احترام مهنة «الطبالين»، لأن هذة الشعبة تحمل العديد من المثقفين وأولادنا خريجو كليات، مشيرا إلى أن أعضاء شعبة الإيقاع حملوني المسؤولية تجاه تصريح حسن شاكوش، وهذا ما دفعني للدفاع عن الشعبه.

وتابع: «مع احترامي للمهرجانات ومطربين المهرجان، لكن عندما يصل الأمر إلى التلفظ بألفاظ تخدش الحياء العام، ويرددها الأطفال كما يفعلون، فهذا يحتاج من الكل وقفة».

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا أمس، بإلغاء تصريح الغناء لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بعد التحقيق معه، بسبب الإساءة التي وجهها لعازفي الإيقاع، حينما قال في فيديو له «الطبالين بناتهم بيطلعوا رقاصات»، وهو ما أدى إلى قيام ثورة عارمة لدى عازفي الإيقاع، وترأسهم سعيد الأرتيست، ونظموا وقفة داخل النقابة، وطلبوا بحضور التحقيق لإثبات موقف ضد شاكوش، والمطالبة بمنعه من الغناء، كونه غير منتسب للنقابة، ويهين أعضاء النقابة، الذين من بينهم أعضاء منذ أكثر من 40 عاما.