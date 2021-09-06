صور حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها الخامس: "سندي وصديقي وابو بنتي"

حنان مطاوع، الفنانة المصرية، احتفلت اليوم بعيد زواجها الخامس، ونشرت صوراً لها مع زوجها أثناء الاحتفال بعيد زواجهما، واستعرضت رومانسيتهما أثناء لقائهما الرومانسي للاحتفال بهذه المناسبة.

حنان مطاوع توجه رسالة رومانسية لزوجها في عيد زواجهما

واحتفلت الفنانة المصرية حنان مطاوع اليوم بعيد زواجها من المخرج المسرحي أمير اليماني، ونشرت على حسابها بانستقرام، عدة صور لها مع زوجها احتفالاً بمرور 5 سنوات على زواجهما، وخطفت حنان مطاوع الأنظار برومانسيتها مع زوجها أثناء الاحتفال، وظهرت معه في أحد المطاعم أثناء الاحتفال في عشاء رومانسي، وأعجب الجمهور بطريقتهما البسيطة والرومانسية في الاحتفال.

رومانسية حنان مطاوع وزوجها في أحدث ظهور

وتفاعل الجمهور مع رومانسية حنان مطاوع وزوجها في أحدث ظهور لهما معاً بمناسبة عيد زواجهما، ووجهت حنان مطاوع رسالة رومانسية إلى زوجها في هذه المناسبة وقالت:" كل سنة وانت حبيبي وسندي وصديقي وابو بنتي.. خمس سنين زواج عقبال العمر كله"، واستعرضت حنان مطاوع في الصور إطلالتها في احتفال عيد زواجها وباقات الورود من زوجها في العشاء الذي جمعهما.

حنان مطاوع تودع الصيف بجلسة تصوير جديدة

ورزقت حنان مطاوع بابنتها الوحيدة "أماليا" من زوجها أمير اليماني، بعد 3 سنوات من زواجهما، وتحرص على مشاركة الجمهور لأسعد لحظاتها مع ابنتها، وآخرها منذ أسابيع، حيث نشرت حنان مطاوع صوراً لها مع ابنتها أثناء تواجدهما في الملاهي، وعلقت قائلة:" يوم مع احلى واجمل هدية ربنا رزقنى بيها واحلى حاجة فى دنيتي.. بنتي اماليا"، ونشرت حنان مطاوع مؤخراً جلسة تصوير جديدة لها والتي ودعت بها موسم الصيف.

وكانت حنان مطاوع قد كشفت دور زوجها في حياتها الفنية، خلال آخر لقائاتها الإعلامية ببرنامج "كلمة أخيرة"، وتغزلت في زوجها على الهواء، وقالت إنه داعم كبير لها في حياتها، وتستفيد من آرائه الفنية خاصة أنه مخرج مسرحي وفي نفس المجال الفني، وأضافت إنه يقول لها كل الملاحظات على العمل وعلى أدائها للأدوار، وكانت آخر أعمال حنان مطاوع الفنية في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول" والذي شارك به مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم طارق لطفي وأحمد رزق وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي.