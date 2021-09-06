أول ظهور لنهال عنبر على خشبة مسرحيتها الجديدة بعد تعافيها من ارتجاج في المخ.. بالصور

نهال عنبر عادت لمواصلة نشاطها الفني سريعاً، بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة، وبعد إصابتها بارتجاج في المخ بسبب سقوط قطعة ديكور على رأسها أثناء العرض المسرحي.

نهال عنبر تعود لمسرحيتها بعد أزمتها الصحية

ونشرت الفنانة نهال عنبر اليوم عدة صور لها من عرضها المسرحي الجديد "زقاق المدق"، وطمأنت الجمهور من خلاله على حالتها الصحية، بعد تعافيها من ارتجاج في المخ، والذي أصيبت به مؤخراً بعد سقوط قطعة ديكور على رأسها أثناء العرض المسرحي، وظهرت نهال عنبر بحالة جيدة في العرض المسرحي، والذي عادت إليه بعد أيام قليلة من إصابتها ومغادرتها المستشفى.

أول ظهور لنهال عنبر في مسرحيتها بعد تعافيها من ارتجاج في المخ

ودعت نهال عنبر الجمهور لحضور مسرحيتها الجديدة ومشاهدتها، وعلقت على صورها في العرض المسرحي بعد تعافيها من أزمتها الصحية وقالت:" صور من العرض المسرحي.. أم حميدة.. نهال عنبر، يومياً العاشرة مساء على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية مستنياكم"، وتفاعل الجمهور مع صور نهال عنبر في المسرحية، واحتفلوا معها بعودتها لنشاطها الفني واستعادة عافيتها سريعاً بعد الأزمة الصحية الأخيرة.

نهال عنبر تطمئن الجمهور على حالتها الصحية

وكانت نهال عنبر قد أقلقت الجمهور في الفترة الأخيرة على حالتها الصحية، بعد الكشف عن إصابتها بارتجاج في المخ بسبب سقوط قطعة ديكور على رأسها أثناء عرضها المسرحي "زقاق المدق"، ونشرت صفحتها الرسمية بانستقرام صورة لها بالمستشفى وعلقت:"ادعو للفنانة نهال عنبر بالشفاء العاجل من أثر اصابتها بارتجاج في المخ.. الف مليون سلامة عليكي يا فنانتنا الجميلة شفاكي الله وعفاكي.. ارجو الدعاء من كل اللي بيحبوها".

واحتفل عدد من زملاء نهال عنبر في المسرحية بعودتها للعمل بعد تعافيها من أزمتها مؤخراً، ومنهم الممثلة عبير منير، والتي نشرت صورة لنهال عنبر فور مغادرتها المستشفى وقالت :"بطمنكم علي نهال عنبر الصورة دي حالا من بيتها دوت الخليج كويسة الحمد لله بتاخد العلاج وحتنزل انهاردة تعرض في المسرحية وجاية علي نفسها علشان جمهورها الجميل وزملاءها الي بتحترمهم وعمال مسرح محمد عبد الوهاب في اسكندرية دوت الخليج دي نهال الانسانة ربنا يديها علي قد نيتها الطيبة".