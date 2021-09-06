رومانسية وائل جسار مع زوجته في أحدث ظهور لهما مع ابنتهما.. "كل الدني"

وائل جسار خطف الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بعد نشره عدة صور له مع زوجته وكذلك ابنته على حساباته بمواقع التواصل، واستعرض رومانسيته مع زوجته ووجه إليها رسالة رومانسية.

وائل جسار يتغزل بزوجته في أحدث ظهور

وشارك الفنان وائل جسار الجمهور اليوم لحظة عائلية ورومانسية له مع زوجته في أحدث ظهور لهما، ونشر صورة له مع زوجته على حساباته بمواقع التواصل، وظهر بها وهو يقبل رأسها، وتغزل بها في تعليقه على الصورة وقال: "كل الدني"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من قبل الجمهور والمتابعين بسبب رومانسية وائل جسار مع ابنته وكذلك بسبب ظهورهما الجديد معهاً على مواقع التواصل.

أحدث ظهور لوائل جسار مع عائلته

ونشر أيضاً الفنان وائل جسار صورة جديدة له اليوم، ظهر بها برفقة ابنته وزوجته، وعلق على الصورة التي نشرها على حسابه بفيسبوك وقال:" أعزّ ما في الدنيا العائلة"، ولاقت الصورة أيضاً تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور والمتابعين له على مواقع التواصل، بسبب مشاركته لهم بعدة لحظات عائلية ورومانسية، بالإضافة إلى الظهور الجديد لابنته الكبرى مارلين، والتي خطفت الأنظار بجمالها بعدما أصبحت شابة.

ويعيش الفنان وائل جسار هذه الأيام لحظات عائلية مميزة، إذ نشر في الأيام الماضية عدة صور له مع عائلته على حساباته بمواقع التواصل، وشارك منذ أيام الجمهور صورة عائلية له جمعته مع زوجته وابنته الكبرى وابنه وائل جونيور، وذلك من إحدى المناسبات العائلية التي جمعتهم، ولاقت الصورة اعجاب الجمهور بسبب أحدث ظهور لعائلة وائل جسار بالكامل على مواقع التواصل.

أعمال وائل جسار الفنية

ويعيش أيضاً الفنان وائل جسار هذه الأيام حالة نشاط كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتفل مع جمهوره منذ أيام بتدشين حسابه الرسمي الجديد على تويتر، وتواصل مع جمهوره على المواقع وأعاد نشر عدة مقاطع له وتحدث عن أعماله الفنية وأرشيفه الغنائي، ووجه رسالة للجمهور بعد لحظات من تدشينه الحساب وقال:" صباح الخير حبيت اتواصل وكون قريب اكتر من الجمهور من خلال حسابي الرسمي والوحيد على موقع تويتر، نهاركم سعيد"، وكانت آخر أعمال الفنان وائل جسار في حفله بالدمام في السعودية والتي شارك بها مع الفنانة أنغام في شهر أغسطس الماضي.