أخر أعماله “صاحب السعادة”.. وفاة الدكتور والفنان سمير الملا و “فلوكس” ينعيه برسالة مؤثرة

ابو ظبي - احمد الجزار - توفي قبل قليل، الفنان وجراح المخ دكتور سمير الملا، بعد أزمة صحية.

أعلنت أسرة الفنان الراحل عن تشييع جنازته، اليوم الإثنين، عقب أداء صلاة الظهر، بمسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

شارك سمير الملا في حوالي 50 عملا فنيًا، إلى جانب عمله الأساسي كأستاذ لجراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، وكان أخر أعماله مسلسل “صاحب السعادة” عام 2014.

تضمن مشوار الراحل دكتور سمير الملا، ظهوره في عدد من المسلسلات مثل “محمود المصري”، “قلب ميت”، “رأفت الهجان” و”دموع في عيون وقحة” إلى جانب الظهور ببعض الأفلام، ومنها “لا تبكي يا حبيب العمر”، “أيوب”، “قشر البندق” و”التوربيني”، وكثيرا ما جسد شخصية الطبيب في أدواره.

وحرص الفنان أحمد فلوكس على نعي الدكتور والفنان الراحل عبر حسابه على “إنستجرام”، ونشر فلوكس صورة الراحل، وعلق: “الله يرحمك يا د سمير و يصبر ولادك و بناتك … اتربيت في بيتك و كنت اعشق روحك الطيبة المرحه … الله يرحمك ..الطبيب الإنسان.دكتور سمير الملا. دمث الخلق. غزير العلم وأحد أهم أطباء المخ والأعصاب بمصر والذي لم يلقى الصيت الوافر من شهرة علمه قدر معرفة الكثيرين له ببعض الأدوار الصغيرة على شاشة التليفزيون والسينما والتي كانت دائما ماتحمل طابع الإبتسامة الراقية الهادئة كروحه”..



وتابع: “رحل عن عالمنا اليوم تاركا إرثا علميا وفنيا وسيرة طيبة تليق بجمال شخصية الإنسان والطبيب والفنان. اللهم تغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة”.

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