وفاة الفنان سمير الملا

توفي الفنان الدكتور سمير الملا، خلال الساعات القليلة الماضية بعد صراع مع المرض.

وقررت أسرة الراحل، أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر

سمير الملا ، كان طبيب قلب مصرى شهير يهوى الفن فإشترك فى العديد من الأفلام السنيمائية والمسلسلات التليفزيونية وكان يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره ومن المسلسلات التى اشترك بها “مبروك جالك ولد عام١٩٧٨ ”.

و"دموع فى عيون وقحه" عام ١٩٨٠ و "رأفت٨٠ و "رأفت الهجان"عام١٩٩٠ و "الفرار من الحب" عام ٢٠٠٠ و "إغتيال شمس"عام٢٠١٠ ومن أفلامه " الإرهاب "عام١٩٨٩ و " قشر البندق "عام١٩٩٥ و "التوربينى" عام ٢٠٠٧.