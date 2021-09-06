ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلاد والدتها ورسالة مؤثرة من هند صبري

رجاء الجداوي تذكرها عدد من نجوم الفن اليوم بمناسبة ذكرى ميلادها، وكذلك ابنتها أميرة مختار والتي نشرت رسالة مؤثرة لوالدتها إحياء لذكرى ميلادها، بالإضافة إلى الفنانة هند صبري وبوسي شلبي.

هند صبري تحيي ذكرى ميلاد رجاء الجداوي

وأحيت الفنانة هند صبري ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر حسابها بانستقرام، واستعادت ذكرياتها مع رجاء الجداوي بصورة تجمعهما، ونشرتها عبر خاصية ستوري على انستقرام، ووجهت لها رسالة قائلة:"عيد ميلاد سعيد في الجنة.. أفتقدك كثيراً"، وأعادت أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوي، نشر رسالة هند صبري في ذكرى ميلاد والدتها على حساب والدتها على انستقرام، وأحيت أيضاً ذكراها بعدة رسائل.

بوسي شلبي تتذكر رجاء الجداوي في عيد ميلادها

وتذكرت أيضاً المذيعة بوسي شلبي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وأعادت نشر لقاء تلفزيوني لها مع رجاء الجداوي مع ابنتها وحفيدتها في منزلها، وكذلك لقاء آخر لها مع رجاء الجداوي في أسبانيا، وأحيت ذكرى ميلاد صديقتها الراحلة رجاء الجداوي بهذه الطريقة عبر حسابها بانستقرام.

ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلاد والدتها برسالة مؤثرة

وأعادت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، نشر لقاء والدتها مع بوسي شلبي، على صفحتها بفيسبوك، وعلقت على مقاطع الفيديو برسائل مؤثرة إلى والدتها، وعبرت عن اشتياقها الكبير لوالدتها وقالت:" وحشتيني اوي اوي يا أمي.. ربنا يرحمك ويغفر لك ..من احلي البرامج لمامي مع بوسي في اسبانيا"، وعلقت أميرة مختار على فيديو آخر لوالدتها مع بوسي شلبي وقالت:" وحشني حضنك يا أمي الله يرحمك.. كل سنة وانا في رحمة واسعة من الله وان شاء الله في الجنة ونعيمها".

وكانت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، قد نشرت مؤخراً صورة لها مع ابنتها على حساب والدتها الراحلة رجاء الجداوي بانستقرام، وكشفت من خلال الصورة عن إرتدائها لأحد فساتين والدتها، وأرفقت مع صورتها صورة لوالدتها بنفس الفستان، وهو الامر الذي جعلها تلفت الأنظار، وتلقى الصورة تفاعل واسع من الجمهور والنجوم، والذين أشادوا بطريقة ابنة رجاء الجداوي في تذكرها وتذكير الجمهور بها.