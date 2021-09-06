الفنانة الكويتية شهد سلمان تكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل أعمالها في رمضان 2022 وبينها "أمينة حافة 2"

شهد سلمان الفنانة الكويتية كشفت عن أحدث أعمالها التي سوف تشارك بها في رمضان 2022، كما تحدثت عن استقبال الجمهور الإماراتي لعروض مسرحية "فرحان نسيب زعلان" للنجم طارق العلي والتي عرضت في بداية شهر سبتمر الجاري بدبي.

شهد سلمان عن الجمهور الإماراتي: "متذوق للفن ومحب لطارق العلي"

شهد سلمان أكدت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على سعادتها بالاستقبال الكبير من قبل الجمهور الإماراتي لفريق عمل مسرحية "فرحان نسيب زعلان" بعد أن عرضت المسرحية في بداية شهر سبتمبر الجاري في مدينة دبي، وأشادت كذلك بالحس الفني للجمهور وردود الفعل بعد عرض المسرحية، مشيرة أن الفنان طارق العلي يمتلك شعبية وحب كبير من قبل الجمهور الإماراتي.

فقالت شهد سلمان: "لقد كان استقبال الجمهور الإماراتي لصناع مسرحية (فرحان نسيب زعلان) في حد ذاته مميز، حيث كانوا متشوقين لعرض المسرحية، بالإضافة إلى أن الجمهور الإماراتي متذوق للفن، وسعيدة بردود الأفعال بعد عرض المسرحية التي أتمني أن يتم تنفيذ أكثر من عرض جديد لها في الفترة القادمة في دولة الإمارات، فلقد لمست الحب الكبير للفنان طارق العلي بين الجمهور هنا"، ويشارك في مسرحية "فرحان نسيب زعلان" كل من طارق العلي، وشهاب حاجيه، وخالد العجيرب، وغادة الزدجالي، وشهد سلمان، أمير مطر، والعمل من تأليف أحمد فارس، وإخراج علي العلي.

شهد سلمان تؤكد مشاركتها في بطولة مسلسل "أمينة حاف 2"

شهد سلمان تحدثت كذلك عن مسلسل "أمينة حاف 2" حيث أكدت مشاركتها في العمل، وذلك بعدما تردد مشاركة مجموعة جديدة من النجوم في الجزء الثاني منه، فقالت شهد سلمان: "الحمد لله تم التعاقد على بطولة مسلسل (أمينة حاف 2)، ونحن الآن في فترة التحضيرات الخاصة له ولم يتم تحديد موعد لبداية التصوير"، ومن المقرر أن يشارك في بطولة الجز الثاني من مسلسل "أمينة حاف" كل من الفنانة إلهام الفضالة، وطيف، وشهاب جوهر، وفهد باسم، وعبدالله الطليحي، وشوق الهادي، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.

شهد سلمان تكشف عن أحدث أعمالها لرمضان 2022

شهد سلمان كشفت كذلك عن مشاركتها في عمل درامي جديد سوف يتم عرضه في شهر رمضان 2022 وهو مسلسل "عاشر صفحة" الذي سوف يبدأ تصويره خلال الفترة القادمة ومن بطولة الفنان عيسى الحساوي، وتأليف علي الدوحان وإخراج محمد الطوالة، الفنانة شهد سلمان قد انتهت الفترة الأخيرة من تصوير مسلسل "من بعدي الطوفان" مع الفنانة إلهام الفضالة، كما أنها تشارك كذلك في بطولة كل من مسلسل "عندما لا ينفع الندم" الذي لايزال جاري تصويره في دولة الكويت، كما حلت شهد سلمان ضيفة شرف على مسلسل "ملاك رحمة" الذي بدأ عرضه على منصة شاهد في الأسابيع الماضية.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة شهد سلمان على "انستجرام".