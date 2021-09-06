10 صور عائلية مبهجة للنجوم في نهاية إجازة الصيف ..وابنتا شيرين عبد الوهاب تسرقان الأضواء

أجواء عائلية بإمتياز سيطرت هذا الأسبوع على صور النجوم العرب الذين شاركوا المتابعين بالعديد من اللقطات المبهجة، والتي عكست العلاقة الودية بين أفراد الأسرة، وكان لافتا ظهور النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب الى جانب ابنتيها مريم وهنا، وهو الظهور الأول لهما بعد الأزمة العائلية التي مرت بها الأسرة بسبب التسجيل الصوتي المسرب لوالد حسام حبيب قبل فترة ماضية، فدعونا نلقي نظرة معكم على أحدث اللقطات العائلية للنجوم هذا الأسبوع.

شيرين عبد الوهاب مع زوجها وابنتيها

النجمة شيرين عبد الوهاب التي توجهت الى حفلها في السعودية بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب، فاجأت الجميع بإصحابها لإبنتيها "هنا ومريم" معها حيث ظهرت العائلة بشكل مترابط وبأجواء من السعادة.

وسرقت هنا ومريم انظار الجمهور الذي اعتبر بأن الفتاتين كبرتا بسرعة وظهرتا وكأنهما نسخة مصغرة عن والدتهما، وتداول فانز شيرين هذه الصور المبهجة للعائلة على حسابات انستغرام الخاصة بمحبي النجمة المصرية.

وائل جسار مع أسرته

النجم اللبناني وائل جسار شارك متابعيه عبر حسابه على انستغرام بصورة لعائلته السعيدة حيث ظهر برفقة زوجتة ميراي مقدسي وولديه وعلق على الصورة قائلا: "عائلتي موطني"، فيما لفتت ابنته الأنظار بسبب شبهها الكبير مع والدها.

ديما بياعة مع زوجها في الأردن

الفنانة السورية ديمة بياعة أمضت اجازتها مع نهاية الصيف برفقة زوجها رجل الأعمال احمد حلو، في مدينة البتراء الأردن، وشاركت جمهورها بمقاطع فيديو وصور على حسابها على انستغرام، وظهر الثنائي بشكل رومانسي ومبهج، وحرصا على ارتداء الملابس التراثية.

وسام بريدي مع عائلته

الإعلامي اللبناني وسام بريدي الذي احتفل بعيد زواجه قبل ايام من عارضة الأزياء ومقدمة البرامج ريم السعيدي، اطل بصورة عائلية له برفقة زوجته وابنتيه تعكس أجواء الحب بينهما خلال تمضيتهما الإجازة الصيفية في أحد الأماكن الترفيهية.

بهاء الكافي تحتفل بعيد ميلاد طفليها

نجمة ستار أكاديمي بهاء الكافي، حرصت على مشاركة متابعيها على انستغرام بصور عائلية لها أثناء احتفالها مع زوجها بعيد ميلاد طفليهما، فإرتدى طفلها ملابس سوبر مان، بينما ارتدت طفلتها فستان الأميرة، وعبرت بهاء عن سعادتها بهذا الاحتفال المبهج لطفليها مع بداية شهر سبتمبر.

وايضا نشرت بسمة بوسيل احدث صورة رومانسية برفقة زوجها النجم تامر حسني على انستغرام، كذلك شاركت ميريام فارس متابعيها بصورة عائلية لها احتفالا بذكرى زواجها، واطلت جيهان علامة مع زوجها راغب علامة بلقطة رومانسية نشرتها على حسابها على انستغرام، كذلك نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها مع زوجها فادي الهاشم وابنتيها أثناء حضورهم حفل زفاف شقيقها الفنان نبيل عجرم.