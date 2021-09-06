وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مكتبة مصر العامة ويشهدان أوركسترا الأنامل الصغيرة

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن بورسعيد تظل دائما زاخرة بالمواهب والمبدعين وأن اختيار المدينة الباسلة عاصمة للثقافة المصرية أعاد اكتشاف إبداع الشخصية البورسعيدية وأبرز مقوماتها فنيا وثقافيا وساهم في خلق جيل جديد من المبدعين من أبناء المحافظة

كما اطلعت وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد على عدد من الأنشطة بالمكتبة منها دورات تدريبية على الحاسب الآلي وورش الرسم للأطفال وغيرها كما وجهت بضرورة تزويد المكتبة بإصدارات الوزارة في مختلف مجالات المعرفة والتى من شأنها المساهمة في تطوير وعى أبناء المدينة.

من جانبه أكد محافظ بورسعيد أن المكتبة هي أحد المنارات الثقافية بالمحافظة التى تساهم في بناء الوعى وخاصة الأطفال والنشء من أبناء المدينة.

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مكتبة مصر العامة التابعة لوزارة الثقافة بشارع مصر ضمن فعاليات اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام ٢٠٢١.

وكان في استقبالهما موهبتان من أبناء المحافظة اللذان قدما موسيقي عمر خيرت علي آلتي الفلوت والبيانو ، ثم تفقدا قاعات المكتبة وتدريب الشباب علي تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة الموجهة للطفل والشباب وقاعات الاطلاع والاستعارة ثم توجها إلي قاعة الاحتفالات حيث شهدا احتفال أوركسترا الأنامل الصغيرة التابع للمكتبة بقيادة الدكتور راجى المقدم والذي يضم عناصر من الأطفال من عمر خمس إلي عشر سنوات، وأشادت الوزيرة بالمستوي الفني للأطفال وتدريبهم واستثمار مواهبهم كنموذج للنابغين من خلال أنشطة وزارة الثقافة في مختلف المحافظات.