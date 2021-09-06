156 مليون دولار إيرادات لـ The Suicide Squad

وصلت إيرادات فيلم الأكشن والإثارةThe Suicide Squad ، إلى 156 مليونًا و101 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، فى خلال شهر من طرحه، حيث وصل دور العرض المختلفة حول العالم فى يوم 6 أغسطس الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم The Suicide Squad بين 53 مليونًا و 501 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و102 مليونًا و600 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم الأكشن والإثارة The Suicide Squad الجديد نجح في حصد إيرادات جيدة بعد تصنيفه للكبار فقط، ليقلل نسب الإيرادات التي كان من المرجح ان تتخطي 30 مليون دولار محليًا في الافتتاحية الأولى.

فيلم The Suicide Squad، من بطولة مارجو روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.

ويدور فيلم The Suicide Squad حول انضمام Superillains Harley Quinn و Bloodsport و Peacemaker ومجموعة من المساجين من سجن Belle Reve إلى فرقة Task Force X فائقة السرية، حيث يتم إنزالهم في جزيرة Corto Maltese النائية والمليئة بالأعداء للتخلص منهم.