مى فاروق عضو لجنة تحكيم فى برنامج”حلمك قرب”

تخوض الفنانة مى فاروق تجربة المشاركة كعضو لجنة تحكيم لإحدى المسابقات فى مجال الغناء لأول مرة ضمن في مسابقة إبداع برنامج"حلمك قرب" .

يشارك مى فاروق فى لجنة التحكيم كل من الفنانين محمد محي و الملحن مدين، كأعضاء لجنة التحكيم ، والمسابقة من تقديم تقديم جلال الذكي وياسمين دياب، والمقرر عرضها على أكثر من قناة فضائية خلال الفترة المقبلة.

وتعد مسابقة إبداع تقام تحت رعاية رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وقد تم استحداث كل من التعليق الرياضي، والمبادرات الإعلامية، والموال الشعبي.

ويقام مهرجان مسابقة إبداع للموسم الثالث على التوالي لأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بجميع المحافظات، ويتنافس بالمهرجان هذا العام جميع الشباب والفتيات على مستوي الجمهورية من خلال ١١ مجالا فنيا وثقافيا منها الغناء، والأفلام القصيرة، والانشاد الديني والترانيم، والشعر، والموال الشعبي، والتعليق الرياضي، والفنون التشكيلية، والمراسل التليفزيوني والإذاعي، والابتكارات العلمية، والمبادرات الإعلامية).

برنامج مسابقة إبداع" حلمك قرب" من إخراج تامر الضبع، ورئيس تحرير أماني ضرغام، ومدير التصوير جلال الذكي، ومهندس الديكور يوسف چو.