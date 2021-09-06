هاندا أرتشيل تخطف قلوب متابعيها من عطلتها الصيفية

نشرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل أنت اطرق بابي، صور جديدة مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتألقت هاندا أرتشيل في الصور علي البحر بإطلالة ساحرة باللون الأخضر مما أثار اعجاب متابعيها.

وقامت هاندا أرتشيل برفع خصلات شعرها بتسريحة ناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه .

وأكملت هاندا أرتشيل إطلالتها بارتداء إكسسوارات ناعمة؛ فقامت باختيار قرطين ناعمين وقلادة باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة بشكل كبير.



حياة هاندا أرتشيل

ولدت هاندا أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ودرست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وشقيقتها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

مسيرة هاندا أرتشيل الفنية

واشتهرت هاندا أرتشيل بأدائها دور “سيلين”، في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك دور “حياة” في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz)، وأيضا دور “هازال” في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء، ودور “موجدة” في مسلسل حلقة.

وتعتبر هاندا ارتشيل من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة عبر إنستجرام في تركيا