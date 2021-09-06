25 سبتمبر.. عزيز مرقة يحيي حفلا غنائيا بـ مصر

كشف الفنان عزيز مرقة عن إحيائه حفلا غنائيا بمصر يوم 25 سبتمبر من الشهر الجارى

وكتبت عزيز مرقة عبر حسابه بموقع انستجرام :" بفكر اجى اكل ساندويتش ونطلع على حفلة بعدها ..25 سبتمبر جاهزين"

فاجأ الفنان الأردني عزيز مرقة جمهوره العربي بأجدد أعماله الغنائية "وين رايحين"، دويتو يجمعه مع المطربة الفلسطينية نويل خرمان لأول مرة، بشكل فيديو كليب مصور على طريقة "الفانتازيا".

ويغوص عزيز مرقة خلال العمل الجديد في ملكوت الخيال والفانتازيا مع تجسيد حالة الوحدة والعزلة لشخص يعيش وحيدًا على كوكب الأرض بعد دماره في نهاية العالم، حيث تكسر القمر واختفت الحياة البشرية وانهارت الحضارة بأكملها، في فيديو كليب جرافيك خيالي يخوض خلاله تجربة الإخراج لأول مرة بمشاركة مدير التصوير وصانع المؤثرات البصرية حمزة عقل ومونتاج عدي عمران.

كما يقارب الكليب نفسه في حالته مع حالة فيلم المريخي "The Martian للنجم الأمريكي مات ديمون والمخرج العالمي ريدلي سكوت، الذي تاه وحيدًا على كوكب المريخ بعيدًا عن الأرض، وظل متعايشًا وصامدًا رغم عزلته وانعدام الحياة من حوله، حيث تم تصوير كليب "وين رايحين" في صحراء الأردن، في نفس المكان الذي تم فيه تصوير الفيلم العالمي.

وأعرب عزيز مرقة عن حماسه لتجربة الكليب، لكونها أولى مغامراته الإخراجية، موضحًا أن العمل عليه كان متعبًا وشاقًا وطويًلا، ولكن النتيجة النهائية كانت مرضية، خاصة لاعتبار الكليب "مختلفًا" وغير معتاد في شكله وفكرته ومضمونه ويظهر بشكل فيلم قصير أقرب منه كفيديو كليب غنائي، مشيرًا أن من أسباب نجاح العمل حسن حظه في اختيار فريق الإنتاج والإخراج والتصوير، الذين ساعدوه على تجسيد رؤيته للكليب على أكمل وجه.

كما كشف عزيز مرقة ، أن فكرة الكليب تجسد معاناة شخص من الوحدة والخوف من الضغوطات الاجتماعية وصعوبات الحياة، وهو ما يتجسد في كل تفصيلة من تفاصيل مشاهد العالم المتخيل في الكليب نفسه، حيث كونه وحيدًا على الكوكب بدون حياة ولا بشر وتسبح الأرض في فضاء الكون، حتى يقذف القدر إليه صدفة ملاقاة فتاة، لتتغير نظرته كليًا للحياة، ويقررا التعايش مع التحديات.

وتأتي أغنية "وين رايحين" لـ عزيز مرقة كأولى بشائر أعمال عزيز الغنائية الجديدة التي يحضرها للعام الجاري، حيث انتهى من تسجيل ثلاثة أغنيات مصرية تجمعه مع المطرب أحمد سعد والمطرب أحمد كامل وديسكو مصر، وسط انشغاله جولة حفلات غنائية في العالم العربي خلال موسم الصيف.