حمزة نمرة يصدم جمهوره بأغنية شعبية في حفل دبي

تصدر المطرب حمزة نمرة تويتر بعد تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا فيديو له و هو يغني أغنية شعبي “جيت علي الرايق ” اثناء احيائه حفلته الأخيرة في دبي.

حيث جاءت ردود الافعال بصدمة من الجماهير و المتابعين علي فيديو حمزة نمرة كالتالي :

-حمزة ميين حمزة بتاعنا

-متهزروش يا جماعة فين حمزة نمرة

-ازاي حمزة بيغني شعبي ايه ده

وكان نشر حمزة نمرة فيديو جديد له وعلق عليه :"فاضل اقل من شهر علي اول حفلات ألبوم مولود سنة ٨٠ وأول حفله ليا في دبي أحجز تذكرتك دلوقتي ،الزمان ٢ سبتمبر ٢٠٢١، المكان كوكاكولا أرينا دبي، الحدث أول حفله لايف لألبوم وأول مره في دبي".

وطرح حمزة نمرة مؤخرا أغنية “فيه ناس” من البوم مولود سنة 80عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات أغنية “فيه ناس” لـ حمزة نمرة: "فيه ناس بتسيب لك علامة .. في قلبك لو مهما بعدوا لفين .. وناس مش فارق وجودها .. في روحك لو حتى عشرة سنين .. فيه ناس مش بتقول بتعمل .. وجنبك في الشدة تظهر .. وناس حلفت لك تكمل .. لكن زي الورد تدبل".فيه ناس من قلبك تعدّي .. فتاخد أكتر ما تدّي .. وناس من روحك تهدّي .. تشوف بيها الدنيا أجمل .. بندور على ناس شبهنا .. وحد بناخد راحتنا معاه .. نعوض فيه اللي فاتنا .. وننسى اللي زمان تعبنا قساه".

"فيه ناس" كلمات: محمد هشام رجب / سامي علي، وألحان: رامي عادل، وتوزيع: كريم عبد الوهاب، وعود: هشام عصام، وكولة: محمد عاطف، جيتار: مصطفى أصلان.