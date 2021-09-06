فن ومشاهير

إصابة السيناريست هاني سرحان بـ فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

أعلن المؤلف هاني سرحان إصابته بفيروس كورونا عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و كتب هاني سرحان “ ايجابي كورونا دعواتكم تعدي علي خير ”

تعاقد المؤلف والسيناريست هاني سرحان على فيلم "اللي مايتسموش" مع شركة نيوسينشري، وهو أولى مؤلفات هانى سرحان السينمائية والذي يعمل عليه حالياً على أن يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال عام 2022.

ويدخل هاني سرحان فى تجربته السينمائيه الأولى عالما جديدا من الإثارة والاكشن حيث يتناول الفيلم عالم القدرات الخاصة مثل تحريك الأجسام عن بعد وقراءة الأفكار وغيرها من القدرات التى مازالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال.

ويخطط هانى سرحان في الفترة الحالية لخوض تجارب سينمائية عديدة بعد النجاح الدرامي الذي حققه بمسلسل الاختيار ٢ والذى قام فيه بتوثيق بطولات رجال الشرطة .

كما برز اسم هانى سرحان من خلال أعمال مثل ثنائية الأب الروحي، والغوص في عالم المصارعة الرومانية بمسلسل لمس أكتاف، وجرأة تناول الأحياء الشعبية في فترة الفتوات والحكم بالنبوت في مسلسل الفتوة الذى حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة السيناريست هاني سرحان بـ فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا