مايا دياب تصدم جمهورها بلوك الجديد

صدمت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها في أحدث ظهور لها وبدت بشكل مختلف تمامًا بعد عملية التجميل التي أجرتها وغيرت ملامحها كليا، واستغرب المدونين من شكلها الجديد وكتبوا على تويتر عبر هشتاج حمل اسمها: "هي فين مايا دياب أنا مش لاقياها، يانهار مايا دياب بقي شكلها كده ليه يخربيت عمليات التجميل، مايا دياب تصحى كل يوم الصبح ها هنعمل عملية ايه النهارده، كنتى أحلى من قبل شكلك بقى وحش".

وطرحت مايا دياب أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" مع محمود الليثى على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

وطرحت مايا دياب مؤخرًا، أغنيتها باللهجة المصرية بعنوان "الكعب العالي" من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على اليوتيوب، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.

وظهرت مايا دياب في كليب الأغنية بطريقة جديدة نالت استحسان عدد كبير من المتابعين وبلوكات مختلفة وبطريقة غريبة تماشيا مع أجواء الأغنية الإيقاعية الراقصة.