صلاح عبد الله يستعيد ذكرياته مع عزت العلايلي بأبيات شعر حزينة

استعاد الفنان صلاح عبد الله، ذكرياته مع الفنان الراحل عزت العلايلي بمسلسل "قيد عائلي" الذي جمعهما، وذلك تزامنا مع إعادة عرضه على قناة CBC، حيث تذكر صلاح عبد الله وفاة عزت العلايلي بكلمات حزينة عبرت عن مشاعره.
ونشر صلاح، صورة تجمع أبطال المسلسل، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "قيد عائلي.. في المسلسل أنا اللي مُت وهو عاش، لكن في الحياة.. يا يوم معلوم محتوم ولسّه ماجاش، هتيجي هتيجي لكن مِش هتيجي إلا بإذن الله.. أسألكم الفاتحة والدعاء للعملاق عزت العلايلي".
يذكر أن عزت العلايلي توفي يوم 5 فبراير الماضي 2021 عن عمر ناهز 87 عاما.
مسلسل "قيد عائلي" من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة، بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، إنعام سالوسة، دينا فؤاد، صبري فواز، سيمون، دنيا عبد العزيز، منة فضالي، وكارولين عزمي.
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