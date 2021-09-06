فيلم مارفل Shang-Chi يتصدر شباك التذاكر في كوريا الجنوبية

تصدر فيلم مارفل الجديد Shang-Chi إيرادات شباك التذاكر في كوريا الجنوبية في عطلته الأسبوعية الأولى، وهو أول فيلم للشركة العالمية تدور أحداثه حول بطل من أصل آسيوي.

حقق الفيلم حوالي 5 مليون دولار خلال افتتاحية عرضه في كوريا، ووصلت إيراداته بعد 5 أيام من طرحه إلى حوالي 7 مليون دولار بحسب موقع فاريتي.

ووصلت إيرادات بطل مارفل الجديد Shang-Chi إلى حوالي 128 مليون دولار عالميا، وحقق في البوكس أوفيس الأمريكي 71 مليون دولار.

على عكس ما تم مع فيلم سكارليت جوهانسون Black Widow، يعرض فيلم مارفل الجديد Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings في السينمات فقط ولم يطرح على المنصات الإلكترونية.

فيلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings هو واحد من أفلام الأبطال الخارقين الذي كانت مارفل تتطلع لطرحه منذ فترة طويلة، وتدور أحداثه حول البطل الذي يعتمد على الكونج فو كسلاحه الخاص بدلا من الأسلحة الحقيقية في مواجهة عصابة الخواتم العشر.

تمتد أحداث فيلم Shang-Chi لأكثر من ساعتين، يقوم ببطولته الممثل الكندي سيمو ليو، بالمشاركة مع كل من أوكوافينا، ميشيل يوه، تيم روث، بيندكت وونج، وهو إخراج ديستين كريتون.