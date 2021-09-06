منى بوركهارد تقدم حفلا راقصا على المسرح المكشوف بالأوبرا

تقدم العارضة منى بوركهارد فى الثامنة مساء الأربعاء 8 سبتمبر على المسرح المكشوف بالاوبرا أمسية فنية بمذاق اسبانى. يتضمن حفل منى بوركهارد مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التى تحاكي في خطواتها وادائها رياضة مصارعة الثيران بالإضافة إلى باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية الغربية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى . يذكر ان مني محمد حسن سالم فنانة سكندرية حاصلة علي ليسانس الآداب قسم (علم الانسان ) ، لُقبت بـ منى بوركهارد نسبة الي زوجها الألماني الجنسية رودلف بوركهارد ، احترفت الغناء باللغات الفرنسية، الانجليزية والأسبانيه بالاضافة الي العربية كما احترفت أيضاً الرقص الكلاسيكي ، اللاتيني والباسودوبل الأسباني وتهدف نشر ثقافه الموسيقي الكلاسيكية الاسبانية نظرا لقربها الشديد من الموسيقى الشرقية. ، قدمت العديد من العروض الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.

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