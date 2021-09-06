عمرو دياب: خط أزياء 34 الخاص بي سيكون متاحا في جميع أنحاء...

نشر الهضبة عمرو دياب صورة -جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام وظهر عمرو دياب مرتديا تيشرت يحمل صورته وتعليق thirty -four. وعلق الهضبة على الصورة :"thirty -four قريبا"، فى إشارة منه لقرب إطلاق خط الأزياء الخاص به. وأعلن النجم عمرو دياب، عن إطلاق خط أزياء خاص به يحمل اسم "34". ونشر الهضبة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورا من حفله الأخير بالساحل الشمالي، معلنا من خلالها إطلاق خط أزياء خاص به. وعلّق عمرو دياب على الصور: "خط أزياء 34 الخاص بي سيكون متاحا في جميع أنحاء العالم قريبًا.. ترقبوا". كما غيّر الهضبة صورة صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، لصورة تحمل رقم "34" والذي أطلقه على خط الأزياء الخاص به. وكان الهضبة طرح ضمن كليب أغنية "وأنا معاك" في فبراير الماضي، عطره "Amr Diab Eau de Parfum 34"، والذي تبين أن رقم 34 هي سنة ميلاد والدته نظرا لاعتزازه بها.

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