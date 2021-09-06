“ماتت فجأة خلال عطلتها بالجونة”.. ميار الببلاوي تكشف تفاصيل وفاة والدتها وموعد تشييع الجثمان

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة ميار الببلاوي، تفاصيل وفاة والدتها، التي وافتها المنية صباح اليوم الاثنين، مشيرةً إلى أنها لم تُعاني من أمراض، وأن الوفاة جاءت فجأة، أثناء قضائهما العطلة الصيفية بالجونة.

وقالت “الببلاوي”: ماتت مني وأنا في الجونة، وراجعة بيها من الغردقة بالخشبة مكانتش تعبانة، وكانت زي الفل.. الله يرحمها ويصبرنا.

من المقرر دفن والدة ميار الببلاوي في مقابر الأسرة بالقوات المسلحة، في منطقة مدينة نصر، وإقامة صلاة الجنازة على الراحلة بمسجد القوات المسلحة.

وعن موعد الصلاة، قالت: “هنصلي على أمي العصر، وصلاة الجنازة في مسجد المشير، بجوار محور un”.

كانت ميار الببلاوي قد أعلنت خبر وفاة والدتها ، صباح اليوم، وكتبت منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: أمي في ذمة الله، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.