“كنت بنام 16 ساعة يوميًا ومش حاسس بالدنيا”.. شريف مدكور يكشف كواليس معاناته مع “الصفرا”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الإعلامي شريف مدكور تفاصيل معاناته مع مرض “الصفرا” وغيابه لمدة شهر عن جمهوره.

وحكى شريف مدكور في أول ظهور له في برنامجه “4 شارع شريف” عبر قناة “الحياة” عن تفاصيل مرضه، وقال إنه أصيب بفيروس A، وشرح لجمهوره أعراض المرض وما حدث معه الفترة الماضية.

وقال شريف مدكور: “الأعراض الخاصة بهذا الفيروس شبه جدا أعراض الكورونا، أول ما جالي الأعراض سخونية، صداع فظيع، تكسير في الجسم، مليش نفس للأكل كل الناس نصحتني بأدوية كورونا ماخدتهاش وعملت التحليل وطلع حاجات ملهاش علاقة بكورونا كويسة، وحاجة ليها علاقة بكورنا مش كويسة، وانزيم الكبد كان في الضياع، وعملت مسحة وطلع سلبي”.

وتابع موضحا أنه بدأ يطمئن على حالة الكبد ليعرف ماذا أصابه فاتضح أن لديه “فيروس A” أو “الصفرا” وهو ما يطلب أن يبقى لمدة 21 يوما في الفراش ولا يتحرك لأي مكان، ويأكل مسلوق وفاكهه وعسل، مضيفا “كنت بنام 16 ساعة في اليوم ومش حاسس بالدنيا”.

ونصح شريف مدكور الجمهور إذا شعر اي منهم بأي أعراض يجري تحاليل للإطمئنان على صحتهم، سواء كورونا أو أي شيء آخر، موضحا أن “الصفرا” يصاب بها الإنسان إذا أكل طعام غير نظيف.

وفي النهاية وجه شريف مدكور رسالة إلى زملائه الإعلاميين محمد مصطفى شردي ورامي رضوان لاطمئنانهم عليه، كما وجه الشكر لجمهوره على الرسائل التي تلقاها منهم.

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