إصابة مؤلف مسلسل “الاختيار 2” بفيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن السيناريست هاني سرحان، إصابته بفيروس كورونا، بعد إجرائه المسحة الخاصة بالفيروس، وظهور النتيجة التي جاءت إيجابية.

وكتب سرحان عبر خاصية «استوري» بحسابه الشخصي بموقع “انستجرام”،: “كورونا إيجابي.. دعواتكم تعدي على خير”.

يذكر أن اَخر أعمال هاني سرحان، هو الجزء الثاني من مسلسل الاختيار الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

وتعاقد المؤلف والسيناريست هاني سرحان مؤخرًا على فيلم بعنوان “اللي ما يتسموش” مع شركة نيوسينشري، وذلك في أول تجربة سينمائية له.

قدّم السيناريست هاني سرحان، الكثير من الأعمال البارزة مؤخرًا، بينها ثنائية الأب الروحي، مسلسل لمس أكتاف، مسلسل الفتوة لياسر جلال، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.