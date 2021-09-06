ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن السيناريست هاني سرحان، إصابته بفيروس كورونا، بعد إجرائه المسحة الخاصة بالفيروس، وظهور النتيجة التي جاءت إيجابية.
وكتب سرحان عبر خاصية «استوري» بحسابه الشخصي بموقع “انستجرام”،: “كورونا إيجابي.. دعواتكم تعدي على خير”.
يذكر أن اَخر أعمال هاني سرحان، هو الجزء الثاني من مسلسل الاختيار الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.
وتعاقد المؤلف والسيناريست هاني سرحان مؤخرًا على فيلم بعنوان “اللي ما يتسموش” مع شركة نيوسينشري، وذلك في أول تجربة سينمائية له.
قدّم السيناريست هاني سرحان، الكثير من الأعمال البارزة مؤخرًا، بينها ثنائية الأب الروحي، مسلسل لمس أكتاف، مسلسل الفتوة لياسر جلال، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة مؤلف مسلسل “الاختيار 2” بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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