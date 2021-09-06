فن ومشاهير

إصابة مؤلف مسلسل “الاختيار 2” بفيروس كورونا

0 نشر
Ahmed Elgazar 0 تبليغ

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن السيناريست هاني سرحان، إصابته بفيروس كورونا، بعد إجرائه المسحة الخاصة بالفيروس، وظهور النتيجة التي جاءت إيجابية.

وكتب سرحان عبر خاصية «استوري» بحسابه الشخصي بموقع “انستجرام”،: “كورونا إيجابي.. دعواتكم تعدي على خير”.

يذكر أن اَخر أعمال هاني سرحان، هو الجزء الثاني من مسلسل الاختيار الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

وتعاقد المؤلف والسيناريست هاني سرحان مؤخرًا على فيلم بعنوان “اللي ما يتسموش” مع شركة نيوسينشري، وذلك في أول تجربة سينمائية له.

قدّم السيناريست هاني سرحان، الكثير من الأعمال البارزة مؤخرًا، بينها ثنائية الأب الروحي، مسلسل لمس أكتاف، مسلسل الفتوة لياسر جلال، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.

شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة مؤلف مسلسل “الاختيار 2” بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

قد تقرأ أيضا