إسلام جمال ينضم لـ حكاية ”بدون ضمان” من مسلسل إلا أنا

تعاقد الفناان إسلام جمال على المشاركة فى حكاية بدون ضمان ، والتى من المقرر عرضها ضمن حكايات مسلسل “ إلا أنا ” فى موسمه الثانى.

حكاية بدون ضمان ضمن مجموعة حكايات مسلسل إلا أنا ، يشارك فى بطولتها عدد من الفنانين على رأسهم أحمد بدير و هنادى مهنى وهاجر الشرنوبى.

مسلسل إلا أنا، فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة dmc العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

حكاية "بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا "، يشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كل من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

ومن ناحية أخرى من المقرر تواصل الفنانة يسرا اللوزى تصوير دورها ضمن أحداث حكاية جديدة من مسلسل إلا أنا ، تحت عنوان بالورقة والقلم.