أول تعليق من ميرفت أمين بعد اندلاع حريق في عمارتها ووفاة أحد العاملين

ابو ظبي - احمد الجزار - اندلع قبل قليل، حريقًا كبيرًا بإحدى شركات الدعاية والإعلان، بنفس العقار الذي تسكن فيه النجمة الكبيرة ميرفت أمين، وذلك بمنطقة العجوزة بالجيزة.

وقد انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتمَّ فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتبين احتجاز 4 موظفين عاملين بنفس الشركة.

واكتشف أن سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي، حيث أن العقار الذي اندلعت به النيران مكون من 8 طوابق، واستمر الحريق لنحو 30 دقيقة .

وقدنتج عن الحريق وفاة أحد العاملين بعد اختناقه من الحريق.

وطمأنت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين جمهورها، وقالت أنها تقطن في الدور الرابع وفوجئت صباح اليوم بحريق هائل في الدور السادس بنفس العمارة وهى عبارة عن شركة وليست شقة سكنية.

ونفت ميرفت أمين ما تردد حول قفزها عبر السلم إلى سطوح العمارة بعد اشتعال الحريق، معلقة: “ما أتحركتش من شقتى، والحمد لله لم يلحق بى أي ضرر، وكل ما فى الأمر، أننى أتخضيت عندما وجدت مياه كثيرة تنزل من سيارات الإطفاء التي بلغ عددها 7 سيارات، على بلكونات شقتي، وآثار الحريق تتساقط على شبابيك شقتى ليس أكثر”.

وأضافت أمين قائلة: “ربنا يعوض على صاحب الشركة، والحمد لله إن مفيش خسائر في الأرواح”.

كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على حريق ضخم نشب بإحدى عمارات شارع جزيرة العرب بمنطقة المهندسين صباح اليوم.