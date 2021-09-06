عمرو أديب يستضيف خالد يوسف في أول ظهور إعلامي بعد عودته لمصر.. وجه له سؤالك؟

ابو ظبي - احمد الجزار - يستضيف الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم المخرج خالد يوسف في أول ظهور إعلامي له بعد عودته لمصر مؤخرًا.

وقد أثار خالد يوسف جدلا واسعًا في الشارع المصري خلال الثلاث أعوام الماضية، بعد خروجه عن مصر واستقراره بين فرنسا والسعودية.

عبر حسابه على “تويتر”، كتب خالد يوسف “سأكون معكم علي الهواء 11 مساء اليوم بقناة أم بي سي ( MBC )مصر مع الإعلامي الكبير عمرو أديب في برنامج الحكاية.. يسعدني أن يكون لديكم وقتا لمشاهدة اللقاء”.

ويتحدث خالد يوسف لأول مرة خلال الحوار عن فترة ابتعاده عن مصر، وعن فيلمه الجديد المقرر تصويره الشهر المقبل، والذي تدور أحداثه في أكثر من دولة.

برنامج “الحكاية” يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة “MBC مصر”، يومياً من الجمعة للاثنين في تمام العاشرة مساء.

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