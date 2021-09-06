أول تعليق من محمد صلاح عن إقالة حسام البدري وفريقه المعاون من قيادة المنتخب

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، على توجيه الشكر لـ حسام البدري المدير الفني للفراعنة خلال الساعات الماضية من قبل اتحاد الكرة.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي».

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم لاختيار مدرب جديد لمنتخب مصر خلال الساعات القادمة، وتم الاستقرار على نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة على تولي المهمة خلفًا لحسام البدري ولكن لم يتم إصدار القرار النهائي حتى الآن.

ويذكر أن منتخب مصر سيواجه نظيره منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر شهر أكتوبر المقبل، بعدما واجه الفراعنة كل من أنجولا والجابون.