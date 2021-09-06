يشارك في بطولته ماجد المصري وهالة صدقي.. خالد يوسف يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المخرج خالد يوسف، عن تفاصيل فيلمه الجديد “أهلا بكم في باريس”، الذي يعود من خلاله للسينما بعد غياب عدة سنوات.

وكشف المخرج عن خطة تصويره إنه من المقرر أن يتم تصوير مشاهده في عدد من الاستديوهات الداخلية في بيروت، ومن المقرر أن يتم تصوير عدد من المشاهد أيضًا في عدد من الدول العربية وهي: مصر والسعودية والجزائر والعراق، على أن يتم تصوير يومين في كل بلد من هذه البلاد العربية.

قال إن الفنانة هالة صدقي تشارك فيه بجانب الفنان ماجد المصري، متابعًا أنه من المقرر أن يضم عددًا من الجنسيات المختلفة منها مصر وتونس والسعودية وغيرها، نحو 6 بلدان مختلفة.

وعن قصة العمل، قال “يوسف”: إن فيلمه يرصد هذا الصراع الفكري، وينتجه 3 شركات، سعودية، ولبنانية، وثالثة مصرية، لافتا إلى أن الفيلم من تأليفه، موضحا أنه يكشف من خلاله معاناة 3 سيدات إحداهن سعودية، وأخرى لبنانية، وثالثة فرنسية والدها مصري، سجينات في باريس، ليكشف الصداقة ما بعد المعاناة في حياتهم ووجودهم في سجن فرنسي واحد، إذ أنه وضع يده على هذه الشخصيات من الواقع”.