حسن شاكوش يسعى لحل أزمة إيقافه و”الموسيقيين” تصر على منعه وترفض الوساطة

ابو ظبي - احمد الجزار - سعى مغنى المهرجانات حسن شاكوش، خلال الساعات الماضية لحل أزمة إيقافه مع هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وبعض أعضاء مجلس النقابة.

وحرص “شاكوش” على الاستعانة ببعض الوسطات لكن قوبلت كل محاولاته بالرفض.

وكشف “شاكوش” أنه سيتعرض لأزمة كبيرة بسبب هذا الإيقاف خاصة أنه كان قد حصل على بعض عرابين الحفلات، ولا يريد أصحابها ردها.

وأكد مصدر مقرب من حسن شاكوش: “أن الأخير شعر بالصدمة الشديدة بمجرد علمه بالقرار الذي تم فيه تغليظ العقوبة مقارنة بزميله رضا البحراوي الذي عاقبته النقابة بوقفه شهرين فقط مع إلزامه بدفع مستحقات فرقته الغنائية خلال هذه المدة، وهو ما جعل شاكوش حاليا في أزمة حقيقية لعدةأسباب أهمها أنه كان قد تعاقد على حفلات غنائية الفترة المقبلة ضمن ختام الموسم الصيفي وحصل بالفعل على دفعات مالية كعربون عن هذه الحفلات التي تم إعلان مشاركته فيها وعندما تم وقفه لمدة شهر في القرار الأول قبل التحقيق كان قد وضع حال بتأجيل هذه الحفلات في حالة استمرار العقوبة بعد التحقيق معه”.

وأضاف المصدر، بأنه لم يعد حاليا حل أمامه سوى أن يعيد هذه الدفعات بشكل نهائي لمنظمي الحفلات وهو ما ينتج عنه تعرضه لخسائر مالية فادحة خصوصا أنه بذلك قد خسر عددا كبيرا من حفلات الصيف إلى جانب أن الأمر أصبح غير مبشر خصوصا بعد وقفه لأجل غير مسمى.

وأردف: “يسعى حسن شاكوش حاليا للتواصل مع نقابة الموسيقيين، وتدخل بعض الوسطاء من أجل الوصول لحل نهائي للأزمة والخروج من المأزق لعودته لممارسة مزاولته المهنة وتخفيف العقوبة التي جاءت بمثابة صفعة قوية له”.

وعما إذا كان من الممكن عدول نقابة الموسيقيين عن قرارها الأخير ضد شاكوش، أكد مصدر مسؤول من داخل النقابة: “أن هذا القرار نهائي ولا رجعة فيه، خصوصا أن عقوبة حسن شاكوش جاءت بهذه القوة ليس لمشاجرته مع رضا البحراوي، ولكن لكونه أهان قطاعا كبيرا من الموسيقيين وهي الأزمة الأخرى التي واجهته إذ تقدم أكثر من 2000 عازف إيقاع بشكوى ضد شاكوش بسبب إهانته لهم ولعائلتهم في أغنية له، وهو ما يخرج عن

النطاق الأخلاقي”.

وكانت قد حسمت نقابة المهن الموسيقية، مصير مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزميله المطرب الشعبي رضا البحراوي، بعد التحقيق معهما على خلفية مشاجرتهما وتراشقهما بالألفاظ خلال إحدى الحفلات الغنائية، بمنع الأول من الغناء لأجل غير مسمى، ووقف الأخير شهرين مع الالتزام بدفع المستحقات المالية لفرقته عن تلك المدة”.