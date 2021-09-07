ميرفت أمين في أول تعليق لها بعد وفاة دلال عبدالعزيز: إحساس الفراق صعب ودنيا وإيمي ولادي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت النجمة ميرفت امين، أنها تصر حتى الاَن على العيش بشقتها القديمة ولم تنتقل إلى المجمعات السكنية الشهيرة، بأنها تحب الونس وتحب أن تكون بالقرب من الناس ولا تفضل الانعوال نهائيًا.
وعن فقدانها للفنانة دلال عبدالعزيز، قالت إحساس صعب أوي أوي، كانت ماليه على الدنيا وكنا مع بعض في كل حتة”.
وتابعت: “الناس كلها بتحبها وهي كانت ودودة وطيبة وعطوفة وحنونة وحاجات كتير حلوة”.
وعن متابعتها لدنيا وإيمي، قالت طبعا بتابعهم على طول لأن دول ولادي.
كما تحدث النجمة الكبيرة مع تامر أمين في برنامجه “اَخر النهار”، عن الحريق الذي حدث في العمارة التي تسكن فيها صباح اليوم وراح ضحيتها أحد العاملين.
وقالت ميرفت أمين: “أنا بخير الحمد لله، هما تخيلوا إن الحريقة عندي أنا في البيت. أنا في الدور الرابع وهي كانت في السادس، بس كانت فظيعة. الدخان وعربيات المطافي، كان في ييجي 7 عربيات مطافي تحت و3 إسعاف، وكان يوم صعب قوي، وطبعا قطعوا الكهربا والغاز.”
وردا على سؤال عن سبب الحريق، وحالة الشقة الأخرى، قالت: “مش عارفة، بتوع المعمل الجنائي كانوا موجودين بس معرفش. الشقة أعتقد متأجرة، فيها عدد وحاجات كده.”
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