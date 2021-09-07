خالد يوسف: أنا رجعت مصر ورافع راسي وتعرضت لحملة اغتيال معنوي فوق طاقتي

ابو ظبي - احمد الجزار - قال المخرج خالد يوسف انه لم يكن ينوي العيش خارج مصر، أو مغادرة البلاد، وعندما سافر لأول مرة كان بهدف زيارة أسرته، ولكنه فوجئ بحملة اغتيال معنوي لا يستطيع اي شخص أو مؤسسة تحملها، ولذلك فضلت البقاء بعيدًا.
وتابع “يوسف” في أول ظهور إعلامي له مع عمرو أديب في برنامجه الحكاية على “إم بي سي مصر”،: ” أنا راجع مصر ورافع راسي ومفيش أي مخالفات قانونية أو أخلاقية عملتها، ولكن أنا كنت بدفع ضريبة مواقف خدتها طوال حياتي”.
وأضاف: “الحملة اللي اتعرضت ليها كانت قوية ولا يتحملها أي شخص ولا أي مؤسسة واللي اتضر في الحملة دي أسرتي وكان الضرر بالنسبة لي أكثر من الضرر الواقع على ذاتي”.
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