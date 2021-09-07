خالد يوسف لـ عمرو أديب: “لم أكن مطلوبًا قبل مغادرتي مصر وتحدثت مع الأجهزة الأمنية قبل عودتي”

ابو ظبي - احمد الجزار - قال المخرج خالد يوسف، إن صفحته بيضاء ولم يكن مطلوبًا أبدًا قبل خروجه من البلاد، والبقاء بعيدًا لما يقرب من العامين ونصف.

وتابع في حواره مع عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على “إم بي سي مصر”،: “تحدثت مع الأجهزة الأمنية قبل عودتي لمصر ووجدت ترحيب من الجميع ولم أجد اي مشكلة من العودة”.

ونفى خالد ما تردد بأنه تم تهديده من الأجهزة الأمينة مما أدى إلى مغادرته البلاد، مؤكدًا أنه خرج برغبته لزيارة أسرته ولكنه فوجئ بحملة اغتيال معنوية قوية لا يستطيع أن يتحمل أي إنسان، فقرر البقاء بعيدًا بجانب أسرته”.

وتابع “يوسف”: ” أنا راجع مصر ورافع راسي ومفيش أي مخالفات قانونية أو أخلاقية عملتها، ولكن أنا كنت بدفع ضريبة مواقف خدتها طوال حياتي”.

وأضاف: “الحملة اللي اتعرضت ليها كانت قوية ولا يتحملها أي شخص ولا أي مؤسسة واللي اتضر في الحملة دي أسرتي وكان الضرر بالنسبة لي أكثر من الضرر الواقع على ذاتي”.

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