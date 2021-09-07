هاني شاكر عن وقف حسن شاكوش: “ماكنش ينفع يستمر ولو كنت مكانه ماخرجش من بيتنا”

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على القرار الذي أصدرته النقابة بسحب ترخيص الغناء الخاص بمطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، قال هاني شاكر: “مكانش الحقيقة ينفع إنه يستمر في الوسط الفني، ويستمر في العمل الفني الموسيقي، ويبقى منضم للأسرة الموسيقية وهو أساء لزملائه عازفين الإيقاع بهذا الشكل، وأساء للمهنة وأساء لنفسه أولا.”

وأضاف: “عازفين الإيقاع إخواتنا وولادنا وأبهاتنا، الحقيقة ربوا وأحسنوا التربية، ومطلعين ناس على أعلى مستوى وولادهم على أعلى مستوى دكاترة ومهندسين ومحامين. فلا ينقص أي فنان إنه يبقى عازف إيقاع، مع الاحترام للأستاذ حسن شاكوش وتريقته على الراقصات، وأفاجأ تاني يوم إنه بيترقص زيهم على المسرح، ولا عامل حساب لأي قرار، ولا أي جرم هو حاسس حتى بينه وبين نفسه إنه عمله.”

وتابع: “والله أنا لو مكانه، وطبعا أنا استحالة حعمل كده، لو غلطت على المسرح، لو طلعت مني كلمة غلط وحسيت إنها سابت أثر سيئ عند الجمهور وعند الناس، والله ما أطلع من بيتنا لمدة شهر.”

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