الخطيب وشوبير وخالد النبوي في حفل زفاف المؤلف أحمد عبدالوهاب وابنة صبحي خليل (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل المؤلف الشاب أحمد عبدالوهاب، مساء أمس بحفل زفافه على داليا ابنة الفنان صبحي خليل، في حفل أقيم في إحدى الفيلات بالشيخ زايد.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من المشاهير بينهم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، محمود حميدة، كريم محمود عبد العزيز، خالد النبوي، أشرف عبد الباقي، محمد عبدالرحمن وزوجته، أحمد شوبير، علي ربيع، محمود عبد المغني، ماجد المصري، فاروق قاسم، بسنت صيام، محمد سلّام، أوتاكا، عمرو عبد الجليل، أسامة الهادي.

وأحيا حفل زفاف إيهاب توفيق، دياب ومحمد شاهين وعصام كاريكا وعمر كمال بالغناء.

من أعمال أحمد عبدالوهاب التي شاركه فيها المؤلف كريم سامي كيمز مسرحية “باحية مباركة، مسرحية شمسية وأربع كراسي، الست كوم المسرحي “اللوكاندة”، فيلم الخطة العايمة ومسلسل شاش في قطن”.