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ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل المؤلف الشاب أحمد عبدالوهاب، مساء أمس بحفل زفافه على داليا ابنة الفنان صبحي خليل، في حفل أقيم في إحدى الفيلات بالشيخ زايد.
وحضر حفل الزفاف عدد كبير من المشاهير بينهم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، محمود حميدة، كريم محمود عبد العزيز، خالد النبوي، أشرف عبد الباقي، محمد عبدالرحمن وزوجته، أحمد شوبير، علي ربيع، محمود عبد المغني، ماجد المصري، فاروق قاسم، بسنت صيام، محمد سلّام، أوتاكا، عمرو عبد الجليل، أسامة الهادي.
وأحيا حفل زفاف إيهاب توفيق، دياب ومحمد شاهين وعصام كاريكا وعمر كمال بالغناء.
من أعمال أحمد عبدالوهاب التي شاركه فيها المؤلف كريم سامي كيمز مسرحية “باحية مباركة، مسرحية شمسية وأربع كراسي، الست كوم المسرحي “اللوكاندة”، فيلم الخطة العايمة ومسلسل شاش في قطن”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطيب وشوبير وخالد النبوي في حفل زفاف المؤلف أحمد عبدالوهاب وابنة صبحي خليل (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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