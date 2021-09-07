عمرو عبد الجليل يبدأ تصوير فيلم ”من أجل زيكو” مع منة شلبى

بدأ النجم عمرو عبد الجليل تصوير مشاهده فى فيلم "من أجل زيكو"، للنجمة منة شلبى فى الديكور الخاص بالعمل، ومن المقرر طرح الفيلم فى السينمات قريبًا، حيث تظهر منة فى الفيلم بدور فتاة شعبية تسكن حارة فى منطقة القلعة، ويكون هناك العديد من المغامرات بينها وبين الفنان كريم محمود عبد العزيز، وتتعرض لكثير من المواقف وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

فيلم "من أجل زيكو"، من بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف أخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

وكان آخر ظهور الفنان عمرو عبد الجليل فى السينمات من خلال فيلم "الإنس والنمس"، للنجم محمد هنيدى، ومنة شلبى، وصابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.