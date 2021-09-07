”السياحة والآثار” تروج لمحافظة بورسعيد ضمن حملتها للترويج للمحافظات المصرية

محافظة جديدة تروج لها وزارة السياحة والآثار مساء الإثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من خلال نشر فيديو ترويجي قصير عنها وهى محافظة بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

محافظة بورسعيد:

تُعرف محافظة بورسعيد بالمدينة الباسلة، وتتميز بالهدوء والطبيعة الجميلة، ويستمتع خلالها الزائرون بالمأكولات البحرية المميزة والتنزه في ممشى مصر السياحي.

وقد قامت وزارة الثقافة باختيار محافظة بورسعيد كعاصمة للثقافة المصرية هذا العام.

وتضم المحافظة العديد من المعالم السياحية منها متاحف ومزارات تاريخية منها مبنى هيئة قناة السويس، والفرما، والمسجد العباسي، وضاحية بور فؤاد، وكنيسة سانت اوجيني، ومسجد السلام، وفنار بورسعيد، إلى جانب المتحف الحربي، ومتحف بورسعيد القومي، كما يوجد بالمحافظة أماكن ترفيهية وحدائق كثيرة.