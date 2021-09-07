رسميا.. عمرو دياب يطرح علامته التجارية وكوليكش 34 على أمازون

أعلن الفنان عمرو دياب عن طرح علامته التجارية رسميا، وأصبحت منتجات كوليكشن 34 متاحة الآن للبيع عبر أمازون.

وتمثل علامة 34 مشاركة الفنان عمرو دياب الأولى في عالم الموضة، وتضم تشكيلة مميزة من الأزياء العصرية والمنتجات الجلدية والنظارات وغيرها من الإكسسوارات والمنتجات التي سيتم الكشف عنها قريباً.

وعمل عمرو دياب على الترويج لعلامته، التي سُميت تيمناً بسنة ميلاد والديه، في أحدث أداء فني له؛ حيث ارتدى قميصاً ونظارات وقلادة وخاتم من منتجات العلامة الخاصة به.

وأصدر الفنان عمرو دياب بيانا صحفيا في أغسطس الماضي، يكشف فيه عن تدشين خط أزياء خاص به والذى يحمل رقم 34.

وقال عمرو دياب فى البيان : "الجيل الجديد هو أول اهتمامي، لقد حرصت مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل بكثير، أشعر بالفخر أن جزء كبير من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية.