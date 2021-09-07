في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر، استقبلت منطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، عدد من وفود الفرق المشاركة في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر.

استقبل الوفود الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما، وأبدى الوفد خلال جولتهم عن إعجابهم وانبهارهم بالأهرامات وعظمتها ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر ومنطقة البانوراما.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاعبو روسيا والسعودية ونيجيريا وفرنسا والجزائر والمكسيك يزورن الأهرامات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.