ساندي باكية من “سمكري البني اَدمين”:”أنا هاعيش بإعاقة طول عمري واتأذيت بسبب مختل”

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت المطربة ساندي ضيفة على برنامج “Et بالعربي”، وتحدثت خلال البرنامج عن تجربتها الصعبة مع “سمكري البني آدمين”، الذي ألقي القبض عليه بتهمة التزوير ومزولة المهنة دون ترخيص.

وقالت ساندي باكية “أنا حصلي إعاقة طول عمري هعيش بيها بسبب إنسان مختل، ولحد دلوقتي مش بعرف أنام طبيعي إلا بالمسكنات ورقبتي باظت ومحدش حاسس بألمي، أنا اتاذيت في عمودي الفقري طول حياتي بسبب إنسان مختل، وفي النهاية أبوه يقول إني كنت على علاقة بيه ويتهمني بالادعاء ويشهر بي إني على علاقه بابنه، وفي النهاية ألاقي الجمهور يشجع على هذا الكلام، أنا معنديش مشكلة ماشفش الجمهور تاني بس أجيب حق سمعة ابني اللي اتضرت”.

وتابعت ساندي: “أنا روحتله لأني عندي مشكلة في العمود الفقري، وكنت فاكرة إنه دارس وشوفت جميع شهاداته على الحائط، ووقت الجلسة حسيت بسخونة شديدة قال إنها الدورة الدموية، وبعدها أصابني صداع شديد واتضح ذلك أثناء ظهوري في مهرجان الجونة لم أرتدِ العدسات وكنت أتحرك بصعوبة”.

وأكملت: “أما روحت للدكتور، قاللي إنتي عملتي حادثة، انتي كنتي ستصابي بالشلل، وعرضت الفيديو على الدكتور أثناء وجودي في العيادة وقال لي هذا هو السبب، الغضروف خبط في النخاع الشوكي، هو تقريبا إنسان سادي أو عنده مشكلة هو بيقتل الناس”.

ساندي تحذر من «سمكري البني آدمين»

حذرت المطربة ساندي عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» منذ أيام قليلة من «سمكري البني آدمين» الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم.

وقالت ساندي «ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لوكان قطعه كنت اتشليت أو مت».

وأضافت «منه لله، يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير يا جماعة مش أي حاجة الفنانين أو الانفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم».

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