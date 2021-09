ننشر تفاصيل مهرجان لندن السينمائي الدولي

أعلنت إدارة مهرجان لندن السينمائي الدولي عن تفاصيل نسخته المرتقبة الـ 65 المقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 17 أكتوبر المقبل، والأفلام المشاركة التي تعرض لأول مرة عالميا.

يشارك في مهرجان لندن السينمائي هذا العام 21 فيلما عالميا، تعرض لأول مرة بما فيها فيلم الافتتاح The Harder They Fall الذي يقوم ببطولته إدريس ألبا وريجينا كينج.

عملت إدارة مهرجان لندن السينمائي على تحقيق التوازن بين المشاركات النسائية والذكورية من صناع الأفلام، وتزايد العدد على مدار السنوات الماضية، حتى أصبح برنامج النسخة المقبلة، مليئا بالأفلام التي صنعتها نساء.

سيعرض مهرجان لندن هذا العام 159 فيلما روائيا، وستقام العروض الخاصة للأفلام في قاعة رويال المخصصة للاحتفالات الملكية في لندن.

يشهد مهرجان لندن أيضا عرض فيلم المخرج والممثلة الشهيرة ماجي جيلينهال The Lost Daughter، وهو يمثل التجربة الإخراجية الأولى لها، كما يعرض أيضا فيلم The Power of the Dog الذي حظي باحتفاء كبير عقب عرضه في مهرجان فينيسيا.

يشارك أيضا فيلم كريستين ستيوارت الجديد Spencer الذي يتحدث عن تجربة خاصة للأميرة الراحلة ديانا، وفيلم Benedetta، وسيشهد المهرجان العرض العالمي الأول للموسم الثالث من مسلسل Succession.