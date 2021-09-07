آيتن عامر تروج لمسلسل ”زى القمر” عبر حسابها انستجرام

روجت الفنانة ايتن عامر، لـ مسلسل “زى القمر” عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام”.
وأعلنت الفنانة ايتن عامر، عن بداية حدوتة “ وانا قبلت ” يوم السبت المقبل، ونشرت البرومو الخاص بالمسلسل، وكتبت قائلة “عمر ما المجتمع استغرب جواز الرجل من بنت اصغر منه بكتير، بس لو الست هى اللى اتجوزت رجل اصغر منها يبقى عيب وألف عيب.. استنونى فى حدوتة #وانا_قبلت من يوم السبت القادم على @cbcegypt ”
يشار إلي أن "أنا قبلت" ثالث حكايات الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"، حيث تقوم درة ببطولة الحكاية الأولى والتي تحمل إسم "غالية" تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإخراح شيرين عادل ويشاركها البطولة صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، كما بدأت صابرين الحكاية الثانية بعنوان "واحد في المية" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولتها مدحت صالح وعفاف شعيب.
كان آخر أعمال الفنانة ايتن عامر، مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.
تدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.
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