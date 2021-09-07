شاهد.. درة تحتفل بنجاح مسلسل زي القمر من إيطاليا

نشرت الفنانة درة صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت درة في الصور داخل باخرة وسط البحر خلال تواجدها في إيطاليا ، وعلقت علي الصور : “ أحيانًا تقودنا الحياة إلى قرار مصيري قد يغيّر كل شيء..هل نذهب بلا رجعة ونبدأ من جديد؟ هل نعود ونتراجع تمشي في طريق جديد” .

وتابعت : " لمن يتابعون مسلسل #زي_القمر ما دائما تتوقعون لغالية؟ ولا تفوتكم حلقة اليوم مهمة جدا .. أنتظر آراءكم بشغف ???? وشكرا على كل الحب الذي يصلني منكم إلى أي مكان ???? #درة #غالية #زي_القمر #درة_زروق " .

وتقدم درة في هذه القصة مشاعر ومواقف تعيشها فتاة اسمها غالية تعزف وتدرّس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة والحكاية من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم .

ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة وهشام إسماعيل وتخرجها شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد سنوات منذ قدما معا عملين حققا نجاحا جماهيريا كبيرا هما مسلسل "العار" والريان".

وكانت درة قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة المتميزة مثل "الشارع اللي ورانا" وحدوتة حبيبة أمها في مسلسل نصيبي وقسمتك ومسلسل بلا دليل.

وأكدت أن أكثر ما حمسها للعب بطولة حكاية غالية هو الفكرة المختلفة والسيناريو الجديد وخصوصا أنها قضية تهم الكثير من السيدات والفتيات وإجتماعية وفيها مشاعر ودراما ورومانسية حقيقة بدون مبالغة او اسفاف .

وعن كواليس العمل تقول درة - كنا مضغوطين جدا فنحن نقدم عمل يجب ان يكون جيدا ومختلفا وفي الجو الحار وفي وقت قصير نسبيا لان موعد العرض كان محدد سلفا في الشهر الجاري وانا عملت من قبل مع المخرجة شيرين عادل في اثنين من انجح اعمالي في مسلسلي العار والريان ولهذا كان انسجاما بيننا وكون المنتجة مها سليم وانا والمخرجة والمنتجة سيدات فكان شئ يساعد في تقديم العمل بشكل جيد وعن الروح التي سيطرت عليهم أثناء التصوير .