نور دياب ترتدي خاتم الخطوبة وشقيقتها تهنئها ووالدتها ترفض التعليق (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت نور دياب، ابنة النجم عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، قبل قليل، عبر حسابها على إنستجرام، صورًا لخاتم خطوبتها الماسي.

وظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي الخاتم من خطيبها الذي ظهر راكعًا على الأرض.

وعلقت نور على الصور، وكتبت: “أحبك، كنت اعتقد أنه مجرد جلسة تصوير فاجأني حب حياتي بطلبه”.

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وتلقت نور العديد من رسائل التهنئة من أصدقائها المقربين ومتابعيها، وكتبت لها شقيقتها جانا: “مبروك متحمسة ليكم سويًا”، بينما رفضت والدتها الفنانة شيرين رضا التعليق واكتفت بالإعجاب بوضع علامة “قلب”.

وسبق، وخرجت نور عمرو دياب في بث مباشر على حسابها بـ إنستجرام، وأعلنت ارتباطها بشخص يدعى كيران، وسفرها معه إلى جنوب لندن لتجهيز منزل الزوجية.

وهو يحمل الجنسية البريطانية وأصوله إفريقية من دولة غانا، لكن ملامحه أوروبية، كما يعمل مدرب رياضي لأنه كثير النشر لفيديوهات الملاكمة.

كما تحدثت نور عمرو دياب عن عدم ارتدائها لخاتم الخطوبة، وقالت إنها فقدت الكثير من وزنها ولذلك لا تستطيع ارتداءه في أصابعها تلك الفترة.

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