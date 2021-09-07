أحمد العوضي يسخر من أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال بعد هروب ستة فلسطينيين بمعلقة

ابو ظبي - احمد الجزار - سخر الفنان أحمد العوضي، من أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الأسرائيلي عبر منشور له عبر حسابه على فيسبوك.

وجاءت سخرية “العوضي” على هروب ستة مساجين فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة عن طريق شق نفق بمعلقة من داخل السجن.

وكتب العوضي موجهًا حديثه لمتحدث جيش الاحتلال: إيه يا سطا الرجاله علموا عليكم بمعلقة.. على الله حكايتك.

كما علّق في منشور آخر على صورة تحتوي على علم إسرائيل ويتوسطه حفرة، قائلًا: على الله حكايتكم.

أحمد العوضي يطير لسويسرا ليرافق زوجته في رحلة علاجها

سافر أحمد العوضي الأسبوع الماضي، إلى جينيف لمساندة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي توجهت إلى طبيبها الخاص في سويسرا لاستكمال رحلة علاجها التي بدأتها في مصر، ليأتي نبأ سفره لها قاطعًا لشائعات انفصالهما.

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