ساندي تقاضي والد سمكري البني اَدمين بعد اتهامها بوجود خلافات شخصية مع ابنه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت ساندي على تصريحات والد سمكري البني اَدمين، بأن يا تفعله ضده بسبب وجود خلافات شخصية بينهما.

وقالت ساندي في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي” إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد والد خيري عبدالرحيم والد «سمكري البني آدمين» لأنه قام بالتشهير بها”.

وأضافت: “لن أتركه حتى لو لم أظهر للجمهور مرة تانية ولكن لن أترك حق سمعة ابني اللي اتضرت بكلامه”.

وتابعت ساندي باكية: “”أنا حصلي إعاقة طول عمري هعيش بيها بسبب إنسان مختل، ولحد دلوقتي مش بعرف أنام طبيعي إلا بالمسكنات ورقبتي باظت ومحدش حاسس بألمي، أنا اتاذيت في عمودي الفقري طول حياتي بسبب إنسان مختل”.

وتابعت ساندي: “أنا روحتله لأني عندي مشكلة في العمود الفقري، وكنت فاكرة إنه دارس وشوفت جميع شهاداته على الحائط، ووقت الجلسة حسيت بسخونة شديدة قال إنها الدورة الدموية، وبعدها أصابني صداع شديد واتضح ذلك أثناء ظهوري في مهرجان الجونة لم أرتدِ العدسات وكنت أتحرك بصعوبة”.

وأكملت: “أما روحت للدكتور، قاللي إنتي عملتي حادثة، انتي كنتي ستصابي بالشلل، وعرضت الفيديو على الدكتور أثناء وجودي في العيادة وقال لي هذا هو السبب، الغضروف خبط في النخاع الشوكي، هو تقريبا إنسان سادي أو عنده مشكلة هو بيقتل الناس”.

ساندي تحذر من «سمكري البني آدمين»

حذرت المطربة ساندي عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» منذ أيام قليلة من «سمكري البني آدمين» الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم.

وقالت ساندي «ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لوكان قطعه كنت اتشليت أو مت».

وأضافت «منه لله، يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير يا جماعة مش أي حاجة الفنانين أو الانفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم».

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